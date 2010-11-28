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Кельн - Вольфсбург
Кельн - Вольфсбург: обзор матча 28 ноября 2010
Кельн
28.11.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
53'
М. Новакович
83'
Сисеро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Вольфсбург
Желтая карточка
С. Кьер
Замена
К. Шорх
️️️️
Пети
ГОЛ! 1:1!
Сисеро
Замена
Сисеро
️️️️
Жозуэ
Замена
К. Клеменс
️️️️
М. Новакович
Желтая карточка
А. Барцальи
Замена
К. Зиани
️️️️
Т. Каленберг
ГОЛ! 1:0!
М. Новакович
Замена
М. Манджукич
️️️️
Графите
Желтая карточка
Л. Подольски
Желтая карточка
П. Жеромел
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
28
Фабрис Эре
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
(К)
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кевин Пеццони
ОП
8
Адам Матушик
ЦП
8
Пети
ЦП
18
Мато Яяло
ПВ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Жозуэ
ОП
7
Томас Каленберг
АП
27
Саша Ритер
ПП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
14
Александру Ионицэ
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
16
Сисеро
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мондрагон
28
Эре
0
Мохамад
14
Жеромел
2
Бречко
17
Пеццони
8
Матушик
8
Пети
10
Подольски
18
Яяло
18
Новакович
4-2-1-1-2
16
Бенальо
22
Пекарик
15
Барцальи
24
Кьер
4
Шефер
38
Чигерчи
7
Жозуэ
27
Ритер
7
Каленберг
10
Джеко
23
Графите
8
Пети
4
Шорх
4
Шорх
8
Пети
18
Новакович
17
Клеменс
17
Клеменс
18
Новакович
7
Жозуэ
16
Сисеро
16
Сисеро
7
Жозуэ
7
Каленберг
15
Зиани
15
Зиани
7
Каленберг
23
Графите
9
Манджукич
9
Манджукич
23
Графите
Остались в запасе
Кельн
Вольфсбург
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Александру Ионицэ
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Александру Ионицэ
ЦФ
Остались в запасе
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
Главный тренер
Франк Шефер
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Кельн - Вольфсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:25 (прямая)
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