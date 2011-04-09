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Шальке-04 - Вольфсбург
Шальке-04 - Вольфсбург: обзор матча 09 апреля 2011
Шальке-04
09.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
76'
Х. Мануэль Хурадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вольфсбург
Желтая карточка
А. Баумйоханн
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Д. Фарфан
Замена
Э. Аннан
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
П. Хельмес
️️️️
К. Чжа-Чеол
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Хурадо
Пас отдал
Д. Фарфан
Замена
Я. Полак
️️️️
Сисеро
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
Желтая карточка
Сисеро
Желтая карточка
Графите
Замена
П. Пекарик
️️️️
С. Кьер
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
Л. Шмитц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
16
Эду
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
16
Сисеро
ЦП
10
Диего
АП
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Али Карими
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Ян Полак
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
3-2-1-3
1
Нойер
5
Хеведес
14
Пападопулос
32
Матип
26
Шмитц
2
Учида
14
Хурадо
8
Фарфан
7
Рауль
16
Эду
3-3-2-1-1
16
Бенальо
20
Хасебе
39
Мадлунг
24
Кьер
27
Ритер
7
Жозуэ
4
Шефер
10
Ку Чжа-Чеол
16
Сисеро
10
Диего
23
Графите
8
Фарфан
7
Дракслер
7
Дракслер
8
Фарфан
26
Шмитц
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
26
Шмитц
14
Хурадо
6
Аннан
6
Аннан
14
Хурадо
24
Кьер
22
Пекарик
22
Пекарик
24
Кьер
16
Сисеро
8
Полак
8
Полак
16
Сисеро
10
Ку Чжа-Чеол
10
Хельмес
10
Хельмес
10
Ку Чжа-Чеол
Остались в запасе
Шальке-04
Вольфсбург
10
Али Карими
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
8
Юньмин Хао
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
1
Марвин Хитц
ВР
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
10
Али Карими
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
8
Юньмин Хао
ЦП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Шальке-04 - Вольфсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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