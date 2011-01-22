Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вольфсбург
Майнц - Вольфсбург: обзор матча 22 января 2011
Майнц
22.01.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
82'
С. Кьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вольфсбург
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Диего
Замена
А. Иваншиц
️️️️
М. Фатхи
Желтая карточка
А. Фридрих
ГОЛ! 0:1!
С. Кьер
Пас отдал
Диего
Желтая карточка
Ю. Полански
Замена
Т. Каленберг
️️️️
Т. Чигерчи
Замена
Л. Холтби
️️️️
С. Аллагуи
Замена
П. Пекарик
️️️️
С. Ритер
Замена
Ю. Полански
️️️️
Э. Сото
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Жозуэ
ОП
10
Диего
АП
21
Ашкан Дежага
ПП
23
Графите
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Сисеро
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
3-2-3-2
33
Мюллер
30
Фатхи
26
Бунгерт
4
Новески
28
Фукс
8
Забавник
20
Шюррле
31
Риссе
19
Сото
9
Аллагуи
11
Салаи
4-2-1-1-2
16
Бенальо
27
Ритер
3
Фридрих
24
Кьер
4
Шефер
38
Чигерчи
7
Жозуэ
21
Дежага
10
Диего
9
Манджукич
23
Графите
9
Аллагуи
90
Холтби
90
Холтби
9
Аллагуи
30
Фатхи
23
Иваншиц
23
Иваншиц
30
Фатхи
19
Сото
8
Полански
8
Полански
19
Сото
10
Диего
39
Мадлунг
39
Мадлунг
10
Диего
27
Ритер
22
Пекарик
22
Пекарик
27
Ритер
38
Чигерчи
7
Каленберг
7
Каленберг
38
Чигерчи
Остались в запасе
Майнц
Вольфсбург
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Сисеро
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Сисеро
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Майнц - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Брюхвег
Новости команд
Все
Майнц
Вольфсбург
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+