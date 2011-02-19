Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вольфсбург
Фрайбург - Вольфсбург: обзор матча 19 февраля 2011
Фрайбург
19.02.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
43'
Ш. Райзингер
70'
П. Сиссе
28'
П. Хельмес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вольфсбург
Желтая карточка
Х. Бучер
Замена
О. Топрак
️️️️
Й. Флум
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Я. Полак
Замена
К. Яно
️️️️
П. Сиссе
Желтая карточка
О. Барт
ГОЛ! 2:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Ш. Райзингер
Замена
Д. Мбокани
️️️️
П. Хельмес
Замена
А. Дежага
️️️️
Т. Шанли
ГОЛ! 1:1!
Ш. Райзингер
Пас отдал
А. Путило
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Я. Розенталь
Желтая карточка
М. Муйджа
ГОЛ! 0:1!
П. Хельмес
Пас отдал
Т. Шанли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Сисеро
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
10
Диего
АП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Пьер Литтбарски
Фрайбург
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
22
Кишо Яно
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
4-4-1-1
1
Бауманн
11
Баcтианс
4
Барт
5
Бучер
23
Муйджа
8
Нику
14
Путило
23
Флум
16
Макиади
10
Розенталь
61
Сиссе
3-2-2-1-2
1
Хитц
27
Ритер
20
Хасебе
3
Фридрих
22
Пекарик
4
Шефер
16
Сисеро
8
Полак
10
Диего
10
Хельмес
9
Шанли
61
Сиссе
22
Яно
22
Яно
61
Сиссе
23
Флум
21
Топрак
21
Топрак
23
Флум
10
Розенталь
27
Райзингер
27
Райзингер
10
Розенталь
8
Полак
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
8
Полак
9
Шанли
21
Дежага
21
Дежага
9
Шанли
10
Хельмес
70
Мбокани
70
Мбокани
10
Хельмес
Остались в запасе
Фрайбург
Вольфсбург
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Робин Дутт
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
7
Жозуэ
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Пьер Литтбарски
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Остались в запасе
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
7
Жозуэ
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Пьер Литтбарски
Статистика матча Фрайбург - Вольфсбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Вольфсбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+