Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Гамбург
Вольфсбург - Гамбург: обзор матча 12 февраля 2011
Вольфсбург
12.02.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Гамбург
34'
М. Петрич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Гамбург
+2
Желтая карточка
Д. Аого
Замена
К. Бенджамин
️️️️
Й. Матейсен
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Р. ван Нистелрой
Желтая карточка
А. Фридрих
Замена
Сисеро
️️️️
Я. Полак
Замена
Д. Мбокани
️️️️
Графите
Желтая карточка
Я. Полак
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
А. Дежага
Замена
Э. Элиа
️️️️
М. Янсен
Желтая карточка
Графите
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Петрич
Желтая карточка
С. Кьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Тунджай Шанли
ЛП
8
Ян Полак
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
23
Графите
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Пьер Литтбарски
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
7
Жозуэ
ОП
16
Сисеро
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
3-2-3-2
16
Бенальо
20
Хасебе
3
Фридрих
24
Кьер
4
Шефер
22
Пекарик
9
Шанли
8
Полак
21
Дежага
10
Хельмес
23
Графите
4-4-2
1
Рост
55
Демель
4
Матейсен
16
Вестерманн
3
Аого
28
Бен-Хатира
14
Яролим
12
Зе Роберто
7
Янсен
9
ван Нистелрой
33
Петрич
8
Полак
16
Сисеро
16
Сисеро
8
Полак
21
Дежага
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
21
Дежага
23
Графите
70
Мбокани
70
Мбокани
23
Графите
4
Матейсен
20
Бенджамин
20
Бенджамин
4
Матейсен
7
Янсен
11
Элиа
11
Элиа
7
Янсен
9
ван Нистелрой
34
Герреро
34
Герреро
9
ван Нистелрой
Остались в запасе
Вольфсбург
Гамбург
1
Марвин Хитц
ВР
7
Жозуэ
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Пьер Литтбарски
33
Ярослав Дробны
ВР
15
Петр Троховски
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
7
Жозуэ
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
15
Петр Троховски
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Пьер Литтбарски
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Вольфсбург - Гамбург
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
Новости команд
Все
Вольфсбург
Гамбург
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+