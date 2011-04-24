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Вольфсбург - Кельн
Вольфсбург - Кельн: обзор матча 24 апреля 2011
Вольфсбург
24.04.2011, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
4 : 1
Завершен
Кельн
14'
М. Манджукич
38'
М. Манджукич
59'
А. Дежага
87'
А. Дежага
40'
С. Фрайс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Кельн
ГОЛ! 4:1!
А. Дежага
Пас отдал
М. Манджукич
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Графите
Замена
М. Хасебе
️️️️
Я. Полак
Замена
А. Матушик
️️️️
М. Ланиг
Замена
А. Чихи
️️️️
К. Клеменс
ГОЛ! 3:1!
А. Дежага
Пас отдал
Графите
ГОЛ! 2:1!
С. Фрайс
Пас отдал
М. Новакович
ГОЛ! 2:0!
М. Манджукич
Пас отдал
М. Шефер
Замена
А. Дежага
️️️️
Сисеро
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Диего
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
16
Сисеро
ЛП
7
Жозуэ
ОП
10
Диего
ЦП
8
Ян Полак
ПП
23
Графите
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЛП
10
Райнхольд Ябо
ОП
13
Мартин Ланиг
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
18
Томоаки Макино
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
4-1-3-2
16
Бенальо
4
Шефер
24
Кьер
3
Фридрих
27
Ритер
7
Жозуэ
16
Сисеро
10
Диего
8
Полак
9
Манджукич
23
Графите
4-2-3-1
1
Ренсинг
2
Бречко
0
Мохамад
14
Жеромел
4
Айхнер
10
Ябо
13
Ланиг
9
Фрайс
18
Яяло
17
Клеменс
18
Новакович
8
Полак
20
Хасебе
20
Хасебе
8
Полак
23
Графите
39
Мадлунг
39
Мадлунг
23
Графите
16
Сисеро
21
Дежага
21
Дежага
16
Сисеро
13
Ланиг
8
Матушик
8
Матушик
13
Ланиг
17
Клеменс
34
Чихи
34
Чихи
17
Клеменс
Остались в запасе
Вольфсбург
Кельн
12
Андре Ленц
ВР
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
17
Кевин Пеццони
ЦП
Главный тренер
Франк Шефер
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
17
Кевин Пеццони
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Франк Шефер
Статистика матча Вольфсбург - Кельн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол 2" 17:25 (прямая)
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