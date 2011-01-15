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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург - Бавария: обзор матча 15 января 2011
Вольфсбург
15.01.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
86'
С. Ритер
8'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Бавария
Замена
Т. Каленберг
️️️️
Диего
ГОЛ! 1:1!
С. Ритер
Пас отдал
М. Шефер
Замена
А. Оттль
️️️️
Д. Праньич
Замена
П. Пекарик
️️️️
Жозуэ
Замена
Л. Густаво
️️️️
А. Тимощук
Желтая карточка
Жозуэ
Желтая карточка
Х. Бадштубер
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Сисеро
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Замена
А. Роббен
️️️️
Ф. Рибери
20'
Травма
Ф. Рибери
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Т. Крафт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
(К)
ЛЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
9
Марио Манджукич
ЛП
7
Жозуэ
ОП
16
Сисеро
ЦП
10
Диего
АП
21
Ашкан Дежага
ПП
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Томас Каленберг
ЦП
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
10
Арьен Роббен
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бенальо
4
Шефер
3
Фридрих
24
Кьер
27
Ритер
7
Жозуэ
9
Манджукич
16
Сисеро
21
Дежага
10
Диего
23
Графите
4-1-2-1-2
1
Крафт
21
Лам
28
Бадштубер
33
Брено
32
Праньич
44
Тимощук
6
ван Боммел
7
Рибери
31
Швайнштайгер
27
Гомес
13
Мюллер
16
Сисеро
38
Чигерчи
38
Чигерчи
16
Сисеро
7
Жозуэ
22
Пекарик
22
Пекарик
7
Жозуэ
10
Диего
7
Каленберг
7
Каленберг
10
Диего
44
Тимощук
14
Густаво
14
Густаво
44
Тимощук
32
Праньич
16
Оттль
16
Оттль
32
Праньич
7
Рибери
10
Роббен
10
Роббен
7
Рибери
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
1
Марвин Хитц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
Главный тренер
Стив Макларен
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 17:25 (прямая)
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