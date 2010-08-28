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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Майнц
Вольфсбург - Майнц: обзор матча 28 августа 2010
Вольфсбург
28.08.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
3 : 4
Завершен
Майнц
23'
Э. Джеко
27'
Э. Джеко
30'
Диего
39'
М. Расмуссен
48'
Э. Сото
58'
А. Шюррле
86'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Майнц
Желтая карточка
Э. Джеко
Желтая карточка
А. Салаи
Замена
А. Дежага
️️️️
Сисеро
ГОЛ! 3:4!
А. Салаи
Желтая карточка
Э. Сото
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
Л. Холтби
Желтая карточка
Ю. Полански
Желтая карточка
Диего
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
М. Манджукич
Замена
Графите
️️️️
К. Зиани
Замена
А. Салаи
️️️️
М. Расмуссен
ГОЛ! 3:3!
А. Шюррле
ГОЛ! 3:2!
Э. Сото
Замена
А. Шюррле
️️️️
С. Аллагуи
ГОЛ! 3:1!
М. Расмуссен
ГОЛ! 3:0!
Диего
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Желтая карточка
М. Манджукич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
15
Карим Зиани
ЦП
16
Сисеро
ЦП
10
Диего
АП
9
Марио Манджукич
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Томас Каленберг
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
23
Графите
ЦФ
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Бенальо
4
Шефер
15
Барцальи
24
Кьер
27
Ритер
7
Жозуэ
15
Зиани
16
Сисеро
10
Диего
10
Джеко
9
Манджукич
4-4-2
28
Веткло
8
Забавник
4
Новески
2
Свенссон
28
Фукс
19
Сото
90
Холтби
8
Полански
14
Кархан
9
Аллагуи
9
Расмуссен
9
Манджукич
19
Джонсон
19
Джонсон
9
Манджукич
16
Сисеро
21
Дежага
21
Дежага
16
Сисеро
15
Зиани
23
Графите
23
Графите
15
Зиани
90
Холтби
26
Бунгерт
26
Бунгерт
90
Холтби
9
Аллагуи
20
Шюррле
20
Шюррле
9
Аллагуи
9
Расмуссен
11
Салаи
11
Салаи
9
Расмуссен
Остались в запасе
Вольфсбург
Майнц
38
Толга Чигерчи
ОП
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
1
Мартин Пикенхаген
ВР
16
Флориан Хеллер
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
16
Флориан Хеллер
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Вольфсбург - Майнц
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
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