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Вольфсбург - Шальке-04
Вольфсбург - Шальке-04: обзор матча 13 ноября 2010
Вольфсбург
13.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Шальке-04
10'
Графите
32'
Э. Джеко
38'
Эду
75'
К. Хунтелаар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Шальке-04
Желтая карточка
А. Учида
Замена
Э. Йендришек
️️️️
И. Ракитич
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Диего
Замена
М. Манджукич
️️️️
Графите
Желтая карточка
Рауль
Красная карточка
А. Дежага
Желтая карточка
Д. Бенальо
ГОЛ! 2:2!
К. Хунтелаар
Пас отдал
К. Мориц
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Д. Джонс
Замена
К. Мориц
️️️️
Эду
ГОЛ! 2:1!
Эду
Пас отдал
Д. Фарфан
Желтая карточка
Л. Шмитц
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Шефер
15'
Травма
Д. Джонс
ГОЛ! 1:0!
Графите
Пас отдал
М. Шефер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
21
Ашкан Дежага
ЦП
10
Диего
АП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
16
Эду
ЛП
13
Джермейн Джонс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Томас Каленберг
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
16
Сисеро
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
24
Пеер Клюге
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
3-3-1-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
24
Кьер
15
Барцальи
4
Шефер
7
Жозуэ
22
Пекарик
21
Дежага
10
Диего
10
Джеко
23
Графите
4-4-2
1
Нойер
2
Учида
5
Хеведес
21
Метцельдер
26
Шмитц
8
Фарфан
13
Джонс
11
Ракитич
16
Эду
21
Хунтелаар
7
Рауль
10
Диего
39
Мадлунг
39
Мадлунг
10
Диего
23
Графите
9
Манджукич
9
Манджукич
23
Графите
11
Ракитич
26
Йендришек
26
Йендришек
11
Ракитич
13
Джонс
14
Хурадо
14
Хурадо
13
Джонс
16
Эду
18
Мориц
18
Мориц
16
Эду
Остались в запасе
Вольфсбург
Шальке-04
38
Толга Чигерчи
ОП
1
Марвин Хитц
ВР
7
Томас Каленберг
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
16
Сисеро
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
1
Марвин Хитц
ВР
7
Томас Каленберг
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
16
Сисеро
ЦП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Вольфсбург - Шальке-04
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фольксваген
Посещаемость:
30000 из 30000 зрителей (100%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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