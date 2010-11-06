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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вольфсбург
Айнтрахт - Вольфсбург: обзор матча 06 ноября 2010
Айнтрахт
06.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Вольфсбург
26'
Т. Гекас
38'
П. Швеглер
55'
Т. Гекас (П)
66'
А. Дежага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вольфсбург
Желтая карточка
Диего
Желтая карточка
А. Васоски
Замена
А. Васоски
️️️️
Б. Кёлер
Замена
И. Аманатидис
️️️️
Кайо
Замена
Т. Каленберг
️️️️
М. Шефер
Замена
М. Фенин
️️️️
Т. Гекас
ГОЛ! 3:1!
А. Дежага
Пас отдал
М. Шефер
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Т. Гекас
Замена
М. Манджукич
️️️️
Графите
Замена
А. Мадлунг
️️️️
А. Барцальи
Желтая карточка
Э. Джеко
ГОЛ! 2:0!
П. Швеглер
ГОЛ! 1:0!
Т. Гекас
Пас отдал
П. Швеглер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
30
Кайо
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
10
Диего
АП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
15
Карим Зиани
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
16
Сисеро
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
4-4-1-1
1
Николов
33
Цавеллас
23
Русс
5
Франц
2
Юнг
18
Кёлер
30
Кайо
27
Швеглер
2
Окс
7
Алтынтоп
33
Гекас
3-3-1-1-2
16
Бенальо
27
Ритер
15
Барцальи
24
Кьер
22
Пекарик
7
Жозуэ
4
Шефер
21
Дежага
10
Диего
23
Графите
10
Джеко
18
Кёлер
5
Васоски
5
Васоски
18
Кёлер
33
Гекас
20
Фенин
20
Фенин
33
Гекас
30
Кайо
18
Аманатидис
18
Аманатидис
30
Кайо
15
Барцальи
39
Мадлунг
39
Мадлунг
15
Барцальи
4
Шефер
7
Каленберг
7
Каленберг
4
Шефер
23
Графите
9
Манджукич
9
Манджукич
23
Графите
Остались в запасе
Айнтрахт
Вольфсбург
1
Ральф Ферманн
ВР
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
15
Карим Зиани
ЦП
16
Сисеро
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
15
Карим Зиани
ЦП
16
Сисеро
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Айнтрахт - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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