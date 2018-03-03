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    Боаз Майхилл - статистика

    Вратарь
    Имя Боаз
    Фамилия Майхилл
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Модесто
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 ноября 1982 (40 лет)
    Рост 191
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2018 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    05.05.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Тоттенхэм (Лондон)
    28.04.2018 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    21.04.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    15.04.2018 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    07.04.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Суонси (Суонси)
    31.03.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:2 Бернли (Бернли)
    17.03.2018 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    10.03.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:4 Лестер (Лестер)
    03.03.2018 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    24.02.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:2 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    12.02.2018 Был в запасе Челси (Лондон) 3:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    03.02.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:3 Саутгемптон (Саутгемптон)
    31.01.2018 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 3:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    20.01.2018 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    13.01.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Брайтон (Брайтон & Хов)
    02.01.2018 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    31.12.2017 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Арсенал (Лондон)
    26.12.2017 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    23.12.2017 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    17.12.2017 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    13.12.2017 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    09.12.2017 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    02.12.2017 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    28.11.2017 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    25.11.2017 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    18.11.2017 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:4 Челси (Лондон)
    04.11.2017 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    28.10.2017 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    21.10.2017 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    16.10.2017 1' -90' Лестер (Лестер) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    30.09.2017 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:2 Уотфорд (Уотфорд)
    25.09.2017 Был в запасе Арсенал (Лондон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    16.09.2017 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Вест Хэм (Лондон)
    09.09.2017 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 3:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    27.08.2017 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    19.08.2017 Был в запасе Бернли (Бернли) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    12.08.2017 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Борнмут (Борнмут)
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