|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|1
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2018
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|05.05.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|28.04.2018
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.04.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|15.04.2018
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|07.04.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|31.03.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Бернли (Бернли)
|17.03.2018
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|10.03.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:4
|Лестер (Лестер)
|03.03.2018
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|24.02.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|12.02.2018
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|3:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|03.02.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|31.01.2018
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|02.01.2018
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|31.12.2017
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Арсенал (Лондон)
|26.12.2017
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|23.12.2017
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.12.2017
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|13.12.2017
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|09.12.2017
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|02.12.2017
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|28.11.2017
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|18.11.2017
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:4
|Челси (Лондон)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|28.10.2017
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:3
|Манчестер Сити (Манчестер)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|16.10.2017
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|25.09.2017
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Вест Хэм (Лондон)
|09.09.2017
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|3:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|27.08.2017
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|12.08.2017
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)