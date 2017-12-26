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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Эвертон
Вест Бромвич - Эвертон: обзор матча 26 декабря 2017
Вест Бромвич
26.12.2017, вторник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Эвертон
Желтая карточка
Г. Бэрри
79'
Желтая карточка
К. Доусон
68'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
4-1-3-2
12
Фостер
26
Хегази
15
Доусон
3
Гиббс
35
Эванс
8
Ливермор
11
Брант
18
Бэрри
25
Филлипс
23
Рондон
16
Родригес
3-3-2-1-1
1
Пикфорд
27
Холгейт
5
Кин
3
Кенни
15
Мартина
14
Шнейдерлен
5
Уилльямс
11
Боласи
22
Дэвис
10
Сигурдссон
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Вест Бромвич
Эвертон
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вест Бромвич - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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