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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Кристал Пэлас
Вест Бромвич - Кристал Пэлас: обзор матча 02 декабря 2017
Вест Бромвич
02.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Кристал Пэлас
76'
Желтая карточка
Д. Уорд
Желтая карточка
Д. Ливермор
64'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
26
Сэм Филд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Кристал Пэлас
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
4-1-2-3
12
Фостер
26
Хегази
35
Эванс
3
Гиббс
12
Ньом
8
Ливермор
26
Филд
18
Бэрри
16
Родригес
23
Рондон
4
Робсон-Кану
3-4-2-1
1
Сперони
16
Келли
12
Сахо
25
Уорд
20
Лофтус-Чик
19
Миливойевич
11
МакАртур
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
20
Бентеке
Остались в запасе
Вест Бромвич
Кристал Пэлас
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Вест Бромвич - Кристал Пэлас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
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