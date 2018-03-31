Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Бернли
Вест Бромвич - Бернли: обзор матча 31 марта 2018
Вест Бромвич
31.03.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Бернли
83'
Х. Саломон Рондон
22'
Э. Барнс
73'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Бернли
90'
+6
Желтая карточка
Н. Поуп
Желтая карточка
К. Якоб
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Д. Эванс
83'
79'
Желтая карточка
Д. Корк
73'
ГОЛ! 0:2!
К. Вуд
54'
Желтая карточка
Э. Барнс
22'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барнс
Пас отдал
А. Леннон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
5
Али Габр
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-3-2-2
12
Фостер
35
Эванс
26
Хегази
3
Гиббс
15
Доусон
8
Ливермор
12
Ньом
22
Якоб
11
Брант
23
Рондон
16
Родригес
3-1-4-2
1
Поуп
38
Лоутон
15
Ми
6
Тарковски
8
Вествуд
14
Н'Куду
12
Леннон
3
Уорд
4
Корк
9
Вуд
35
Барнс
Остались в запасе
Вест Бромвич
Бернли
13
Боаз Майхилл
ВР
5
Али Габр
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
5
Али Габр
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Вест Бромвич - Бернли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Бернли
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+