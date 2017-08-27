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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Сток Сити
Вест Бромвич - Сток Сити: обзор матча 27 августа 2017
Вест Бромвич
27.08.2017, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
61'
Д. Родригес
77'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сток Сити
88'
Желтая карточка
Д. Аллен
Замена
О. Бурк
️️️️
Д. Родригес
88'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
84'
77'
ГОЛ! 1:1!
П. Крауч
Замена
Д. МакКлин
️️️️
М. Филлипс
74'
Замена
К. Якоб
️️️️
Д. Моррисон
70'
69'
Замена
Р. Собхи
️️️️
Д. Кэмерон
62'
Замена
П. Крауч
️️️️
Хесе
ГОЛ! 1:0!
Д. Родригес
Пас отдал
А. Ньом
61'
Желтая карточка
Д. Родригес
52'
33'
Желтая карточка
Э. Питерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
3-1-4-2
12
Фостер
15
Доусон
26
Хегази
12
Ньом
8
Ливермор
7
Моррисон
18
Бэрри
11
Брант
25
Филлипс
23
Рондон
16
Родригес
3-2-2-2-1
1
Батлэнд
17
Шоукросс
5
Кэмерон
4
Мартинс-Инди
33
Питерс
4
Зума
24
Флетчер
7
Аллен
10
Шакири
10
Хесе
13
Чупо-Мотинг
7
Моррисон
22
Якоб
22
Якоб
7
Моррисон
25
Филлипс
16
МакКлин
16
МакКлин
25
Филлипс
16
Родригес
7
Бурк
7
Бурк
16
Родригес
5
Кэмерон
10
Собхи
10
Собхи
5
Кэмерон
10
Хесе
15
Крауч
15
Крауч
10
Хесе
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сток Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
13
Ли Грант
ВР
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Вест Бромвич - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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