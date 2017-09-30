Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Уотфорд
Вест Бромвич - Уотфорд: обзор матча 30 сентября 2017
Вест Бромвич
30.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Уотфорд
18'
Х. Саломон Рондон
21'
Д. Эванс
37'
А. Дукуре
90+6'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Уотфорд
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Ришарлисон
Желтая карточка
Д. МакКлин
90'
+5
Желтая карточка
Д. Эванс
88'
Желтая карточка
Д. Ливермор
87'
37'
ГОЛ! 2:1!
А. Дукуре
Пас отдал
Ришарлисон
ГОЛ! 2:0!
Д. Эванс
21'
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Г. Крыховяк
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
4-1-3-2
12
Фостер
15
Доусон
3
Гиббс
26
Хегази
35
Эванс
20
Крыховяк
18
Бэрри
11
Брант
25
Филлипс
16
Родригес
23
Рондон
4-1-2-1-2
1
Гомес
17
Фемения
27
Кабаселе
5
Мариаппа
25
Холебас
6
Капу
6
Дукуре
8
Клеверли
19
Каррильо
47
Ришарлисон
14
Дини
Остались в запасе
Вест Бромвич
Уотфорд
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Вест Бромвич - Уотфорд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Уотфорд
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+