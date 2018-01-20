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Эвертон - Вест Бромвич
Эвертон - Вест Бромвич: обзор матча 20 января 2018
Эвертон
20.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
70'
У. Ниасс
7'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вест Бромвич
88'
Желтая карточка
К. Доусон
ГОЛ! 1:1!
У. Ниасс
Пас отдал
Т. Уолкотт
70'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
58'
Желтая карточка
Т. Уолкотт
45'
+1
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Г. Крыховяк
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Эвертон
1
Жоэль
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
3
Кенни
27
Холгейт
15
Мартина
5
Уилльямс
14
Шнейдерлен
16
МакКарти
10
Сигурдссон
10
Влашич
23
Тосун
32
Уолкотт
4-1-3-2
12
Фостер
26
Хегази
35
Эванс
3
Гиббс
15
Доусон
20
Крыховяк
25
Филлипс
11
Брант
18
Бэрри
23
Рондон
16
Родригес
Остались в запасе
Эвертон
Вест Бромвич
1
Жоэль
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Эвертон - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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