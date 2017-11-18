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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Челси
Вест Бромвич - Челси: обзор матча 18 ноября 2017
Вест Бромвич
18.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 4
Завершен
Челси
17'
А. Мората
23'
Э. Азар
38'
М. Алонсо
62'
Э. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Челси
90'
Желтая карточка
А. Мората
Желтая карточка
К. Якоб
88'
62'
ГОЛ! 0:4!
Э. Азар
Пас отдал
С. Фабрегас
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
54'
50'
Желтая карточка
С. Фабрегас
38'
ГОЛ! 0:3!
М. Алонсо
Пас отдал
С. Фабрегас
23'
ГОЛ! 0:2!
Э. Азар
Пас отдал
А. Мората
19'
Желтая карточка
Э. Азар
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Педро
ПВ
4-2-2-2
12
Фостер
3
Гиббс
26
Хегази
35
Эванс
36
Маколи
8
Ливермор
20
Крыховяк
18
Бэрри
25
Филлипс
16
Родригес
23
Рондон
3-4-2-1
1
Куртуа
77
Дзаппакоста
24
Кэхилл
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Бакайоко
3
Алонсо
4
Фабрегас
10
Азар
21
Мората
Остались в запасе
Вест Бромвич
Челси
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Вест Бромвич - Челси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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