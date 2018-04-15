Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич: обзор матча 15 апреля 2018
Манчестер Юнайтед
15.04.2018, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
73'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
77'
Желтая карточка
А. Ньом
73'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
Желтая карточка
П. Погба
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
5
Али Габр
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
26
Сэм Филд
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
3-4-1-2
43
Де Хеа
15
Янг
3
Линделеф
6
Смоллинг
25
Валенсия
18
Матич
21
Эррера
8
Погба
64
Мата
9
Лукаку
4
Санчес
4-1-3-2
12
Фостер
12
Ньом
26
Хегази
15
Доусон
3
Гиббс
8
Ливермор
25
Филлипс
16
МакКлин
11
Брант
16
Родригес
23
Рондон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
2
Жоэл Перейра
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Боаз Майхилл
ВР
5
Али Габр
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
26
Сэм Филд
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
5
Али Габр
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
26
Сэм Филд
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
Аршавин уничижительно высказался о составе «Манчестер Юнайтед»
19:48
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:22
6
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
18 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
18 ноября
1
Аршавин уничижительно высказался о составе «Манчестер Юнайтед»
19:48
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:22
6
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
18 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
18 ноября
1
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+