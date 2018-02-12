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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Бромвич
Челси - Вест Бромвич: обзор матча 12 февраля 2018
Челси
12.02.2018, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Вест Бромвич
25'
Э. Азар
63'
В. Мозес
71'
Э. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Бромвич
ГОЛ! 3:0!
Э. Азар
Пас отдал
А. Мората
71'
ГОЛ! 2:0!
В. Мозес
63'
49'
Желтая карточка
К. Гиббс
45'
+3
Желтая карточка
Д. Эванс
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
Пас отдал
О. Жиру
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Куртуа
77
Дзаппакоста
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
91
Канте
4
Фабрегас
10
Азар
11
Мозес
9
Педро
9
Жиру
4-1-3-2
12
Фостер
3
Гиббс
15
Доусон
35
Эванс
26
Хегази
20
Крыховяк
25
Филлипс
18
Бэрри
11
Брант
15
Старридж
23
Рондон
Остались в запасе
Челси
Вест Бромвич
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Челси - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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