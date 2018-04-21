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Вест Бромвич - Ливерпуль
Вест Бромвич - Ливерпуль: обзор матча 21 апреля 2018
Вест Бромвич
21.04.2018, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
79'
Д. Ливермор
88'
Х. Саломон Рондон
72'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ливерпуль
ГОЛ! 2:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
К. Брант
88'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ливермор
79'
72'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
69'
Желтая карточка
А. Морено
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
26
Сэм Филд
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-1-3-2
12
Фостер
15
Доусон
26
Хегази
3
Гиббс
12
Ньом
8
Ливермор
16
МакКлин
11
Брант
25
Филлипс
23
Рондон
16
Родригес
4-3-2
1
Кариус
24
Клаван
4
ван Дейк
2
Гомес
5
Морено
23
Вейналдум
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Салах
10
Мане
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ливерпуль
13
Боаз Майхилл
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
26
Сэм Филд
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
26
Сэм Филд
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Вест Бромвич - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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