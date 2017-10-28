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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Манчестер Сити
Вест Бромвич - Манчестер Сити: обзор матча 28 октября 2017
Вест Бромвич
28.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Сити
13'
Д. Родригес
90+2'
М. Филлипс
10'
Л. Сане
15'
Фернандиньо
64'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Сити
90'
+4
Желтая карточка
К. Уокер
ГОЛ! 2:3!
М. Филлипс
90'
+2
71'
Желтая карточка
Н. Отаменди
64'
ГОЛ! 1:3!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Уокер
60'
Желтая карточка
Г. Жезус
Желтая карточка
Д. Эванс
21'
15'
ГОЛ! 1:2!
Фернандиньо
Пас отдал
Л. Сане
ГОЛ! 1:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Г. Бэрри
13'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сане
Пас отдал
Фернандиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
89
Насер Шадли
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
3-4-1-2
12
Фостер
35
Эванс
26
Хегази
3
Гиббс
36
Маколи
20
Крыховяк
8
Ливермор
12
Ньом
18
Бэрри
16
Родригес
23
Рондон
3-2-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
6
Стоунз
5
Фернандиньо
18
Делф
10
Сане
21
Сильва
20
Силва
9
Жезус
11
Де Брюйне
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
89
Насер Шадли
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
89
Насер Шадли
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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