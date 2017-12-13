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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вест Бромвич
Ливерпуль - Вест Бромвич: обзор матча 13 декабря 2017
Ливерпуль
13.12.2017, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вест Бромвич
90'
+2
Желтая карточка
С. Филд
Желтая карточка
Э. Джан
68'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кариус
3
Робертсон
6
Ловрен
24
Клаван
2
Александер-Арнольд
23
Джан
23
Вейналдум
10
Мане
11
Коутиньо
10
Салах
9
Фирмино
4-2-2-2
12
Фостер
12
Ньом
35
Эванс
26
Хегази
3
Гиббс
8
Ливермор
20
Крыховяк
22
Якоб
16
МакКлин
4
Робсон-Кану
23
Рондон
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Бромвич
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Ливерпуль - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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