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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Арсенал
Вест Бромвич - Арсенал: обзор матча 31 декабря 2017
Вест Бромвич
31.12.2017, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
89'
Д. Родригес (П)
83'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Арсенал
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Родригес
89'
88'
Желтая карточка
Д. Уилшир
83'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Желтая карточка
К. Доусон
82'
Желтая карточка
К. Брант
59'
58'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
Желтая карточка
Д. Эванс
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
4-1-3-2
12
Фостер
15
Доусон
35
Эванс
3
Гиббс
26
Хегази
8
Ливермор
11
Брант
18
Бэрри
25
Филлипс
16
Родригес
4
Робсон-Кану
3-3-1-1-2
1
Чех
6
Косиельни
13
Мустафи
12
Чамберс
2
Бельерин
34
Джака
23
Колашинац
10
Уилшир
17
Ивоби
91
Ляказетт
4
Санчес
Остались в запасе
Вест Бромвич
Арсенал
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вест Бромвич - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
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