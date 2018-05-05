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Вест Бромвич - Тоттенхэм
Вест Бромвич - Тоттенхэм: обзор матча 05 мая 2018
Вест Бромвич
05.05.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
90+3'
Д. Ливермор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Тоттенхэм
ГОЛ! 1:0!
Д. Ливермор
90'
+3
Желтая карточка
К. Брант
82'
Желтая карточка
Д. МакКлин
79'
65'
Желтая карточка
Д. Роуз
Желтая карточка
А. Ньом
65'
Желтая карточка
А. Хегази
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-3-2
12
Фостер
15
Доусон
26
Хегази
3
Гиббс
12
Ньом
8
Ливермор
16
МакКлин
11
Брант
25
Филлипс
23
Рондон
16
Родригес
3-2-1-3-1
1
Льорис
14
Вертонген
6
Санчес
23
Алдервейрелд
2
Триппьер
3
Роуз
2
Ваньяма
9
Ламела
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
Остались в запасе
Вест Бромвич
Тоттенхэм
13
Боаз Майхилл
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Вест Бромвич - Тоттенхэм
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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