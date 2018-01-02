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Вест Хэм - Вест Бромвич
Вест Хэм - Вест Бромвич: обзор матча 02 января 2018
Вест Хэм
02.01.2018, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
59'
Э. Кэрролл
90+3'
Э. Кэрролл
30'
Д. МакКлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Вест Бромвич
90'
+7
Желтая карточка
Г. Крыховяк
ГОЛ! 2:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
М. Арнаутович
90'
+3
74'
Желтая карточка
К. Якоб
Желтая карточка
Э. Кэрролл
61'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
А. Крессуэлл
59'
Желтая карточка
А. Масуаку
44'
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакКлин
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
М. Ланзини
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Адриан
23
Рид
21
Огбонна
5
Сабалета
3
Крессуэлл
8
Куяте
26
Масуаку
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
9
Кэрролл
7
Арнаутович
4-2-2-2
12
Фостер
35
Эванс
26
Хегази
15
Доусон
3
Гиббс
20
Крыховяк
8
Ливермор
22
Якоб
16
МакКлин
23
Рондон
16
Родригес
Остались в запасе
Вест Хэм
Вест Бромвич
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
1
Джо Харт
ВР
16
Марк Нобл
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
1
Джо Харт
ВР
16
Марк Нобл
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Вест Хэм - Вест Бромвич
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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