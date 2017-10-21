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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Вест Бромвич
Саутгемптон - Вест Бромвич: обзор матча 21 октября 2017
Саутгемптон
21.10.2017, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
85'
С. Буфал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вест Бромвич
ГОЛ! 1:0!
С. Буфал
85'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Ш. Лонг
81'
Замена
С. Буфал
️️️️
Д. Тадич
81'
77'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Н. Шадли
Замена
Н. Редмонд
️️️️
О. Ромеу
69'
67'
Желтая карточка
Н. Шадли
53'
Замена
Г. Маколи
️️️️
Г. Бэрри
32'
Замена
А. Ньом
️️️️
Д. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4-1-2-1-2
17
Форстер
5
Бертранд
4
Йошида
4
ван Дейк
21
Соареш
99
Лемина
21
Ромеу
10
Дэвис
10
Тадич
7
Лонг
11
Габбиадини
4-2-2-2
12
Фостер
26
Хегази
35
Эванс
15
Доусон
3
Гиббс
8
Ливермор
20
Крыховяк
89
Шадли
18
Бэрри
16
Родригес
23
Рондон
10
Тадич
17
Буфал
17
Буфал
10
Тадич
21
Ромеу
27
Редмонд
27
Редмонд
21
Ромеу
7
Лонг
32
Остин
32
Остин
7
Лонг
18
Бэрри
36
Маколи
36
Маколи
18
Бэрри
35
Эванс
12
Ньом
12
Ньом
35
Эванс
89
Шадли
25
Филлипс
25
Филлипс
89
Шадли
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Бромвич
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
13
Боаз Майхилл
ВР
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Саутгемптон - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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