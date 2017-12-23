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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Вест Бромвич
Сток Сити - Вест Бромвич: обзор матча 23 декабря 2017
Сток Сити
23.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Вест Бромвич
19'
Д. Аллен
45+2'
Э. Чупо-Мотинг
90+5'
Р. Собхи
51'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Бромвич
ГОЛ! 3:1!
Р. Собхи
90'
+5
51'
ГОЛ! 2:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
К. Брант
ГОЛ! 2:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Д. Аллен
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Д. Аллен
Пас отдал
П. Крауч
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
12
Эдвардс
17
Шоукросс
6
Виммер
4
Зума
5
Кэмерон
7
Аллен
24
Флетчер
10
Шакири
13
Чупо-Мотинг
15
Крауч
4-1-3-2
12
Фостер
12
Ньом
35
Эванс
26
Хегази
3
Гиббс
8
Ливермор
16
МакКлин
18
Бэрри
11
Брант
4
Робсон-Кану
23
Рондон
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Бромвич
13
Ли Грант
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Сток Сити - Вест Бромвич
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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