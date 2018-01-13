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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Брайтон
Вест Бромвич - Брайтон: обзор матча 13 января 2018
Вест Бромвич
13.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
4'
Д. Эванс
55'
К. Доусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Брайтон
ГОЛ! 2:0!
К. Доусон
Пас отдал
К. Брант
55'
ГОЛ! 1:0!
Д. Эванс
Пас отдал
Д. Родригес
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
4-1-3-2
12
Фостер
15
Доусон
26
Хегази
35
Эванс
3
Гиббс
20
Крыховяк
11
Брант
18
Бэрри
25
Филлипс
23
Рондон
16
Родригес
4-3-2-1
13
Райан
25
Даффи
5
Данк
2
Бруно
13
Бонг
24
Проппер
13
Гросс
16
Стивенс
93
Кноккарт
21
Искьердо
39
Мюррэй
Остались в запасе
Вест Бромвич
Брайтон
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Вест Бромвич - Брайтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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