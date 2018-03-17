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Борнмут - Вест Бромвич
Борнмут - Вест Бромвич: обзор матча 17 марта 2018
Борнмут
17.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
77'
Д. Айб
89'
Д. Станислас
48'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Вест Бромвич
ГОЛ! 2:1!
Д. Станислас
89'
88'
Желтая карточка
К. Доусон
ГОЛ! 1:1!
Д. Айб
Пас отдал
Ч. Дэниелс
77'
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
34'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Желтая карточка
А. Смит
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Гжегож Крыховяк
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-2-1-3
31
Бегович
2
Фрэнсис
15
Аке
15
Смит
27
Кук
32
Гослинг
10
Кук
19
Станислас
13
Уилсон
33
Айб
7
Кинг
3-3-2-2
12
Фостер
35
Эванс
26
Хегази
15
Доусон
12
Ньом
8
Ливермор
3
Гиббс
11
Брант
22
Якоб
16
Родригес
23
Рондон
Остались в запасе
Борнмут
Вест Бромвич
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Гжегож Крыховяк
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Гжегож Крыховяк
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Борнмут - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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