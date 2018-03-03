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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Вест Бромвич
Уотфорд - Вест Бромвич: обзор матча 03 марта 2018
Уотфорд
03.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
77'
Т. Дини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Вест Бромвич
ГОЛ! 1:0!
Т. Дини
Пас отдал
У. Хьюз
77'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
72'
Желтая карточка
Э. Капу
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Карнезис
25
Холебас
4
Предль
5
Мариаппа
22
Янмат
6
Капу
6
Дукуре
37
Перейра
19
Каррильо
14
Дини
47
Ришарлисон
4-2-2-2
12
Фостер
35
Эванс
26
Хегази
15
Доусон
3
Гиббс
20
Крыховяк
8
Ливермор
25
Филлипс
11
Брант
23
Рондон
16
Родригес
Остались в запасе
Уотфорд
Вест Бромвич
14
Доди Лукебакио
ПВ
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Уотфорд - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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