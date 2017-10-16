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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Вест Бромвич
Лестер - Вест Бромвич: обзор матча 16 октября 2017
Лестер
16.10.2017, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
80'
Р. Марез
63'
Н. Шадли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Вест Бромвич
ГОЛ! 1:1!
Р. Марез
Пас отдал
И. Слимани
80'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
68'
63'
ГОЛ! 0:1!
Н. Шадли
Желтая карточка
К. Ихеначо
62'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Крис Брант
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4-3-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Магуайр
28
Фукс
5
Морган
4
Ндиди
10
Иборра
11
Олбрайтон
26
Марез
17
Ихеначо
9
Варди
4-2-2-2
13
Майхилл
35
Эванс
26
Хегази
15
Доусон
3
Гиббс
20
Крыховяк
8
Ливермор
18
Бэрри
89
Шадли
16
Родригес
23
Рондон
Остались в запасе
Лестер
Вест Бромвич
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Алекс Палмер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Крис Брант
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Крис Брант
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Лестер - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
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