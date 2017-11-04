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Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич: обзор матча 04 ноября 2017
Хаддерсфилд Таун
04.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
44'
Р. ван Ла Парра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич
90'
+5
Желтая карточка
Д. МакКлин
Желтая карточка
Д. Уильямс
70'
Вторая желтая
К. Шиндлер
57'
53'
Желтая карточка
Г. Бэрри
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Ла Парра
Пас отдал
С. Мэлони
44'
35'
Желтая карточка
А. Ньом
Желтая карточка
К. Шиндлер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Хаддерсфилд Таун
31
Роберт Грин
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
89
Насер Шадли
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-4-1-1
1
Лоссль
25
Занка
2
Мэлони
26
Шиндлер
94
Хадергьонай
3
ван Ла Парра
6
Хогг
10
Инс
13
Муй
10
Качунга
29
Депуатр
3-4-1-2
12
Фостер
35
Эванс
26
Хегази
36
Маколи
12
Ньом
8
Ливермор
20
Крыховяк
3
Гиббс
18
Бэрри
4
Робсон-Кану
16
Родригес
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Вест Бромвич
2
Том Смит
ПЗ
31
Роберт Грин
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
13
Боаз Майхилл
ВР
89
Насер Шадли
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
31
Роберт Грин
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
89
Насер Шадли
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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