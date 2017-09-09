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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Вест Бромвич
Брайтон - Вест Бромвич: обзор матча 09 сентября 2017
Брайтон
09.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Вест Бромвич
45'
П. Гросс
48'
П. Гросс
63'
Т. Хемед
77'
Д. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Вест Бромвич
Желтая карточка
Г. Мюррэй
90'
+1
Желтая карточка
С. Мач
88'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Т. Хемед
83'
77'
ГОЛ! 3:1!
Д. Моррисон
Пас отдал
О. Бурк
71'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Д. Ливермор
ГОЛ! 3:0!
Т. Хемед
Пас отдал
П. Гросс
63'
Замена
Л. Росеньор
️️️️
Бруно
62'
57'
Замена
О. Бурк
️️️️
Х. Саломон Рондон
57'
Замена
К. Гиббс
️️️️
А. Хегази
ГОЛ! 2:0!
П. Гросс
Пас отдал
Т. Хемед
48'
ГОЛ! 1:0!
П. Гросс
Пас отдал
С. Мач
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
38
Иржи Скалак
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
29
Зуттнер
25
Даффи
5
Данк
2
Бруно
13
Гросс
16
Стивенс
24
Проппер
93
Кноккарт
7
Мач
10
Хемед
4-2-2-2
12
Фостер
12
Ньом
35
Эванс
15
Доусон
26
Хегази
8
Ливермор
20
Крыховяк
25
Филлипс
18
Бэрри
16
Родригес
23
Рондон
2
Бруно
23
Росеньор
23
Росеньор
2
Бруно
10
Хемед
39
Мюррэй
39
Мюррэй
10
Хемед
26
Хегази
3
Гиббс
3
Гиббс
26
Хегази
8
Ливермор
7
Моррисон
7
Моррисон
8
Ливермор
23
Рондон
7
Бурк
7
Бурк
23
Рондон
Остались в запасе
Брайтон
Вест Бромвич
21
Хосе Искьердо
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Брайтон - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Фалмер
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