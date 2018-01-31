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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вест Бромвич
Манчестер Сити - Вест Бромвич: обзор матча 31 января 2018
Манчестер Сити
31.01.2018, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Вест Бромвич
19'
Фернандиньо
68'
К. Де Брюйне
89'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Бромвич
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Р. Стерлинг
89'
85'
Желтая карточка
М. Филлипс
75'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
69'
Желтая карточка
Д. МакКлин
ГОЛ! 2:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Стерлинг
68'
Желтая карточка
Д. Сильва
32'
ГОЛ! 1:0!
Фернандиньо
Пас отдал
К. Де Брюйне
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
7
Оливер Бурк
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
14
Ляпорт
30
Отаменди
2
Уокер
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
20
Силва
11
Де Брюйне
10
Агуэро
21
Сильва
4-1-3-2
12
Фостер
12
Ньом
26
Хегази
15
Доусон
36
Маколи
20
Крыховяк
16
МакКлин
22
Якоб
26
Филд
23
Рондон
16
Родригес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Бромвич
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
13
Боаз Майхилл
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
7
Оливер Бурк
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
7
Оливер Бурк
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Бромвич
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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