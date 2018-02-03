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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Саутгемптон
Вест Бромвич - Саутгемптон: обзор матча 03 февраля 2018
Вест Бромвич
03.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Саутгемптон
4'
А. Хегази
72'
Х. Саломон Рондон
40'
М. Лемина
43'
Д. Стивенс
55'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Саутгемптон
Желтая карточка
М. Филлипс
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Р. Бертранд
ГОЛ! 2:3!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
К. Брант
72'
55'
ГОЛ! 1:3!
Д. Уорд-Проус
43'
ГОЛ! 1:2!
Д. Стивенс
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
40'
ГОЛ! 1:1!
М. Лемина
Пас отдал
С. Буфал
Желтая карточка
Г. Бэрри
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Хегази
Пас отдал
К. Брант
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
15
Доусон
36
Маколи
26
Хегази
12
Ньом
11
Брант
18
Бэрри
22
Якоб
25
Филлипс
23
Рондон
15
Старридж
4-1-2-2-1
29
МакКарти
21
Соареш
5
Стивенс
29
Худт
5
Бертранд
99
Лемина
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
17
Буфал
10
Тадич
9
Каррийо
Остались в запасе
Вест Бромвич
Саутгемптон
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Вест Бромвич - Саутгемптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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