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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Вест Бромвич
Бернли - Вест Бромвич: обзор матча 19 августа 2017
Бернли
19.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
71'
Х. Робсон-Кану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Вест Бромвич
Желтая карточка
Э. Барнс
90'
+2
86'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
С. Филд
83'
Красная карточка
Х. Робсон-Кану
Замена
Э. Барнс
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
79'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
Р. Брэди
78'
71'
ГОЛ! 0:1!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
М. Филлипс
63'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Д. МакКлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Джек Корк
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
3-5-1-1
22
Хитон
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
11
Брэди
16
Дефур
29
Хендрик
3
Уорд
7
Гудмундссон
4
Корк
19
Воукс
3-1-5-1
12
Фостер
12
Ньом
26
Хегази
15
Доусон
8
Ливермор
25
Филлипс
89
Шадли
26
Филд
11
Брант
16
МакКлин
16
Родригес
7
Гудмундссон
35
Барнс
35
Барнс
7
Гудмундссон
11
Брэди
19
Уолтерс
19
Уолтерс
11
Брэди
26
Филд
23
Рондон
23
Рондон
26
Филд
16
МакКлин
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
16
МакКлин
Остались в запасе
Бернли
Вест Бромвич
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Бернли - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Тюрф Мур
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