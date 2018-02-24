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Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун
Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 24 февраля 2018
Вест Бромвич
24.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
64'
К. Доусон
48'
Р. ван Ла Парра
56'
С. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Д. Эванс
83'
ГОЛ! 1:2!
К. Доусон
Пас отдал
К. Брант
64'
56'
ГОЛ! 0:2!
С. Мунье
Пас отдал
А. Притчард
48'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Ла Парра
Пас отдал
К. Куанер
30'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
10
Томас Инс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
4-1-3-2
12
Фостер
15
Доусон
26
Хегази
3
Гиббс
35
Эванс
20
Крыховяк
18
Бэрри
16
МакКлин
25
Филлипс
16
Родригес
23
Рондон
4-4-2
1
Лоссль
25
Занка
26
Шиндлер
5
Конголо
94
Хадергьонай
19
Уильямс
3
ван Ла Парра
6
Хогг
10
Притчард
9
Мунье
23
Куанер
Остались в запасе
Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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