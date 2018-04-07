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Вест Бромвич - Суонси
Вест Бромвич - Суонси: обзор матча 07 апреля 2018
Вест Бромвич
07.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
54'
Д. Родригес
75'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Суонси
90'
+2
Желтая карточка
К. Бартли
Желтая карточка
Д. МакКлин
90'
+2
Желтая карточка
М. Филлипс
88'
75'
ГОЛ! 1:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
С. Клукас
55'
Желтая карточка
С. Клукас
ГОЛ! 1:0!
Д. Родригес
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
54'
Желтая карточка
К. Брант
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
4-1-3-2
12
Фостер
15
Доусон
26
Хегази
3
Гиббс
12
Ньом
8
Ливермор
16
МакКлин
11
Брант
25
Филлипс
23
Рондон
16
Родригес
3-2-3-1-1
22
Фабиански
26
Моусон
6
Фернандес
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
13
Ольссон
10
Кинг
6
Клукас
14
Кэрролл
24
Айю
18
Абрахам
Остались в запасе
Вест Бромвич
Суонси
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
14
Коннор Робертс
ПЗ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Вест Бромвич - Суонси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
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