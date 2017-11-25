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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Вест Бромвич
Тоттенхэм - Вест Бромвич: обзор матча 25 ноября 2017
Тоттенхэм
25.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
74'
Г. Кейн
4'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Бромвич
82'
Желтая карточка
Б. Фостер
77'
Желтая карточка
А. Ньом
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Алли
74'
60'
Желтая карточка
К. Гиббс
Желтая карточка
Э. Дайер
60'
26'
Желтая карточка
Г. Бэрри
4'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Д. Ливермор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
26
Сэм Филд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
15
Дайер
6
Санчес
14
Вертонген
4
Дэвис
2
Триппьер
4
Уинкс
7
Сон
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
4-1-3-2
12
Фостер
12
Ньом
35
Эванс
3
Гиббс
26
Хегази
8
Ливермор
25
Филлипс
18
Бэрри
26
Филд
16
Родригес
23
Рондон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Бромвич
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Бромвич
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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