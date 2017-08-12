Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Борнмут
Вест Бромвич - Борнмут: обзор матча 12 августа 2017
Вест Бромвич
12.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Борнмут
31'
А. Хегази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Борнмут
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
90'
+5
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Д. Родригес
88'
86'
Желтая карточка
Г. Артер
Желтая карточка
Д. Родригес
82'
80'
Замена
А. Смит
️️️️
С. Фрэнсис
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
М. Филлипс
72'
Замена
Р. Харпер
️️️️
С. Филд
70'
64'
Замена
Д. Дефо
️️️️
Б. Афобе
46'
Замена
Д. Айб
️️️️
М. Пью
Желтая карточка
К. Якоб
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Хегази
Пас отдал
К. Брант
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
3-1-5-1
12
Фостер
26
Хегази
15
Доусон
12
Ньом
8
Ливермор
11
Брант
22
Якоб
26
Филд
16
МакКлин
25
Филлипс
16
Родригес
4-3-1-2
31
Бегович
27
Кук
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
15
Аке
8
Пью
31
Артер
16
Сурман
10
Фрейзер
23
Афобе
7
Кинг
26
Филд
45
Харпер
45
Харпер
26
Филд
16
Родригес
23
Рондон
23
Рондон
16
Родригес
25
Филлипс
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
25
Филлипс
2
Фрэнсис
15
Смит
15
Смит
2
Фрэнсис
8
Пью
33
Айб
33
Айб
8
Пью
23
Афобе
9
Дефо
9
Дефо
23
Афобе
Остались в запасе
Вест Бромвич
Борнмут
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Артур Боруц
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вест Бромвич - Борнмут
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Борнмут
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+