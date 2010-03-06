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    Леон Корт - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Леон
    Фамилия Корт
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 сентября 1979 (43 года)
    Рост 191
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 15 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2010 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:1 Бернли (Бернли)
    25.04.2010 1' -90' Бернли (Бернли) 0:4 Ливерпуль (Ливерпуль)
    17.04.2010 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 2:1 Бернли (Бернли)
    10.04.2010 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:4 Бернли (Бернли)
    03.04.2010 1' -90' Бернли (Бернли) 1:6 Манчестер Сити (Манчестер)
    28.03.2010 1' -90' Бернли (Бернли) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    20.03.2010 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:0 Бернли (Бернли)
    13.03.2010 1' -90' Бернли (Бернли) 1:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    10.03.2010 1' -90' Бернли (Бернли) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    06.03.2010 1' -90' Арсенал (Лондон) 3:1 Бернли (Бернли)
    50'
    27.02.2010 1' -90' Бернли (Бернли) 1:2 Портсмут (Портсмут)
    21.02.2010 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 5:2 Бернли (Бернли)
    09.02.2010 1' -31' Фулхэм (Лондон) 3:0 Бернли (Бернли)
    06.02.2010 1' -90' Бернли (Бернли) 2:1 Вест Хэм (Лондон)
    30.01.2010 1' -90' Бернли (Бернли) 1:2 Челси (Лондон)
    28.12.2009 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    19.12.2009 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    05.12.2009 Был в запасе Арсенал (Лондон) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    08.11.2009 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    31.10.2009 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    24.10.2009 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    04.10.2009 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    26.09.2009 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    19.09.2009 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.08.2009 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    19.08.2009 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 4:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    15.08.2009 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Бернли (Бернли)
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