Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Леон Корт - статистика

Завершил карьеру
11 сентября 1979 (47)
#28 | Защитник
191 см | 83 кг
Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бернли
15
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
01.05.2010
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
0 : 4
25.04.2010
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
2 : 1
17.04.2010
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Халл Сити
1 : 4
10.04.2010
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Бернли
1 : 6
03.04.2010
Манчестер Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Бернли
0 : 1
28.03.2010
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
20.03.2010
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Бернли
1 : 2
13.03.2010
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бернли
1 : 1
10.03.2010
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
3 : 1
06.03.2010
Бернли
1' - 90'
50'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Бернли
1 : 2
27.02.2010
Портсмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Астон Вилла
5 : 2
21.02.2010
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Фулхэм
3 : 0
09.02.2010
Бернли
1' - 31'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
2 : 1
06.02.2010
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Бернли
1 : 2
30.01.2010
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Сток Сити
0 : 1
28.12.2009
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
1 : 0
19.12.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
2 : 0
05.12.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Халл Сити
2 : 1
08.11.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Сток Сити
2 : 2
31.10.2009
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Тоттенхэм
0 : 1
24.10.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Эвертон
1 : 1
04.10.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Сток Сити
0 : 2
26.09.2009
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Болтон
1 : 1
19.09.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
22.08.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ливерпуль
4 : 0
19.08.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сток Сити
2 : 0
15.08.2009
Бернли
Был в запасе
Главные новости
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
4
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
Суперкомьютер Opta переоценил шансы «Барселоны» и «Реала» на титул в Примере
11:52
Червиченко – о критиках Максименко: «Дуракам всегда чешется»
11:39
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
4
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
1
Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+