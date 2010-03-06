|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|15
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2010
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:1
|Бернли (Бернли)
|25.04.2010
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|0:4
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|17.04.2010
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:1
|Бернли (Бернли)
|10.04.2010
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:4
|Бернли (Бернли)
|03.04.2010
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:6
|Манчестер Сити (Манчестер)
|28.03.2010
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|20.03.2010
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:0
|Бернли (Бернли)
|13.03.2010
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|10.03.2010
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|06.03.2010
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:1
|Бернли (Бернли)
|50'
|27.02.2010
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:2
|Портсмут (Портсмут)
|21.02.2010
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|5:2
|Бернли (Бернли)
|09.02.2010
|1' -31'
|Фулхэм (Лондон)
|3:0
|Бернли (Бернли)
|06.02.2010
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|2:1
|Вест Хэм (Лондон)
|30.01.2010
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:2
|Челси (Лондон)
|28.12.2009
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|19.12.2009
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|05.12.2009
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|08.11.2009
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|31.10.2009
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|24.10.2009
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|04.10.2009
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|26.09.2009
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|19.09.2009
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.08.2009
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|19.08.2009
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|15.08.2009
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Бернли (Бернли)