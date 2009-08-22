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Бирмингем Сити - Сток Сити
Бирмингем Сити - Сток Сити: обзор матча 22 августа 2009
Бирмингем Сити
22.08.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Сток Сити
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
М. Этерингтон
Желтая карточка
Р. Фуллер
Желтая карточка
Г. Уилэн
Замена
С. Ларссон
️️️️
Л. Бойер
Замена
К. Бенитес
️️️️
К. Филлипс
11'
Замена
Д. Китсон
️️️️
Д. Битти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
6
Джованни Эспиноса
ЦЗ
10
Джеймс О'Ши
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
26
Ли Карсли
ПП
28
Гари МакШеффри
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
2
Энди Гриффин
ЦЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
0
Ричард Крессуэлл
АП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
4-3-3
1
Харт
4
Кедрю
28
Джонсон
12
Парнаби
2
Карр
18
Фахи
16
Фергюсон
8
Бойер
24
МакФадден
8
О`Коннор
9
Филлипс
4-4-2
29
Соренсен
28
Уилкинсон
25
Файе
17
Шоукросс
3
Хиггинботэм
5
Делап
11
Лоуренс
12
Уилэн
26
Этерингтон
19
Фуллер
44
Битти
8
Бойер
7
Ларссон
7
Ларссон
8
Бойер
9
Филлипс
15
Бенитес
15
Бенитес
9
Филлипс
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
44
Битти
18
Китсон
18
Китсон
44
Битти
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Сток Сити
10
Джеймс О'Ши
ЦП
28
Гари МакШеффри
ЦФ
6
Джованни Эспиноса
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
26
Ли Карсли
ПП
2
Энди Гриффин
ЦЗ
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
0
Ричард Крессуэлл
АП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
10
Джеймс О'Ши
ЦП
28
Гари МакШеффри
ЦФ
6
Джованни Эспиноса
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
26
Ли Карсли
ПП
Остались в запасе
2
Энди Гриффин
ЦЗ
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
0
Ричард Крессуэлл
АП
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Бирмингем Сити - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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