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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Бернли
Арсенал - Бернли: обзор матча 06 марта 2010
Арсенал
06.03.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Бернли
34'
С. Фабрегас
60'
Т. Уолкотт
90+4'
А. Аршавин
50'
Д. Наджент
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Бернли
ГОЛ! 3:1!
А. Аршавин
Пас отдал
Эдуардо
+4
Замена
С. Томпсон
️️️️
М. Патерсон
Замена
Эдуардо
️️️️
Н. Бендтнер
Желтая карточка
У. Эллиотт
Желтая карточка
К. Карлайл
Замена
А. Бикей
️️️️
Г. Александер
Замена
А. Аршавин
️️️️
Т. Росицки
ГОЛ! 2:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Н. Бендтнер
Замена
У. Эллиотт
️️️️
К. МакДональд
ГОЛ! 1:1!
Д. Наджент
Пас отдал
Л. Корт
Желтая карточка
М. Патерсон
Замена
А. Диаби
️️️️
С. Фабрегас
ГОЛ! 1:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
С. Насри
Желтая карточка
К. МакДональд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
14
Самир Насри
АП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ПП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
13
Даниэль Фокс
ЛЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ПЗ
33
Крис Иглс
ЛП
4
Джек Корк
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
2
Грэм Александер
(К)
ЦП
10
Мартин Патерсон
ПП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Брайан Лоус
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Бернли
31
Ники Уивер
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
4-3-1-2
1
Альмуния
3
Клиши
4
Вермален
16
Сильвестр
27
Эбуэ
10
Росицки
15
Денилсон
4
Фабрегас
14
Насри
32
Бендтнер
32
Уолкотт
4-5-1
1
Йенсен
4
Мирс
5
Карлайл
28
Корт
13
Фокс
10
Патерсон
4
Корк
29
МакДональд
2
Александер
33
Иглс
35
Наджент
4
Фабрегас
5
Диаби
5
Диаби
4
Фабрегас
10
Росицки
28
Аршавин
28
Аршавин
10
Росицки
32
Бендтнер
9
Эдуардо
9
Эдуардо
32
Бендтнер
10
Патерсон
30
Томпсон
30
Томпсон
10
Патерсон
2
Александер
3
Бикей
3
Бикей
2
Александер
29
МакДональд
15
Эллиотт
15
Эллиотт
29
МакДональд
Остались в запасе
Арсенал
Бернли
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
31
Ники Уивер
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
Главный тренер
Брайан Лоус
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
Остались в запасе
31
Ники Уивер
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Брайан Лоус
Статистика матча Арсенал - Бернли
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 17:55 (прямая)
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