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    Брайан Лоус

    Тренер
    Имя Брайан
    Фамилия Лоус
    Гражданство Англия
    Дата рождения 14 октября 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бернли 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.01.2013 Барнсли 1 : 0 Бернли
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