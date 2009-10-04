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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Сток Сити
Эвертон - Сток Сити: обзор матча 04 октября 2009
Эвертон
04.10.2009, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
55'
Л. Осман
50'
Р. Хут
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Сток Сити
+1
Замена
Д. Китсон
️️️️
Р. Фуллер
Желтая карточка
М. Феллайни
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Замена
Г. Уилэн
️️️️
С. Диао
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Л. Осман
Замена
Жо
️️️️
Д. Билялетдинов
ГОЛ! 1:1!
Л. Осман
ГОЛ! 0:1!
Р. Хут
Желтая карточка
С. Диао
Желтая карточка
Р. Фуллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
2
Тони Хибберт
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
21
Леон Осман
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
25
Маруан Феллайни
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
4
Дэнни Коллинс
ПЗ
5
Рори Делап
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
26
Мэттью Этерингтон
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
28
Леон Корт
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
2
Хибберт
5
Хейтинга
25
Дистен
3
Бэйнс
6
Родуэлл
17
Кэхилл
21
Осман
14
Билялетдинов
28
Саа
25
Феллайни
4-4-2
29
Соренсен
4
Коллинс
17
Шоукросс
25
Файе
6
Хут
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
15
Диао
5
Делап
44
Битти
19
Фуллер
21
Осман
24
Айегбени
24
Айегбени
21
Осман
14
Билялетдинов
21
Жо
21
Жо
14
Билялетдинов
15
Диао
12
Уилэн
12
Уилэн
15
Диао
19
Фуллер
18
Китсон
18
Китсон
19
Фуллер
Остались в запасе
Эвертон
Сток Сити
13
Карло Нэш
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Стив Симонсен
ВР
28
Леон Корт
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
28
Леон Корт
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Эвертон - Сток Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:55 (прямая)
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