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АПЛ 2026/2027
Бернли - Блэкберн
Бернли - Блэкберн: обзор матча 28 марта 2010
Бернли
28.03.2010, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Блэкберн
20'
Д. Данн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Блэкберн
Желтая карточка
М. Дафф
Желтая карточка
Д. Фокс
Замена
П. Шимбонда
️️️️
М. Сальгадо
Желтая карточка
Г. Живе
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Д. Робертс
Замена
К. Иглс
️️️️
Г. Александер
Желтая карточка
Г. Александер
Замена
Б. Эмертон
️️️️
Э. Диуф
Замена
Р. Блэйк
️️️️
М. Патерсон
Замена
Д. Фокс
️️️️
С. Джордан
Желтая карточка
К. Самба
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Данн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Лоус
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
17
Дэвид Данн
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Бернли
31
Ники Уивер
ВР
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
4
Джек Корк
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
11
Винченцо Грелла
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-2-1-3
1
Йенсен
25
Джордан
4
Дафф
4
Мирс
28
Корт
15
Эллиотт
2
Александер
14
МакДональд
26
Флетчер
35
Наджент
10
Патерсон
3-2-3-2
12
Браун
4
Джонс
4
Самба
13
Ольссон
2
Сальгадо
28
Живе
17
Данн
8
Педерсен
15
Н'Зонзи
33
Робертс
21
Диуф
25
Джордан
13
Фокс
13
Фокс
25
Джордан
10
Патерсон
17
Блэйк
17
Блэйк
10
Патерсон
2
Александер
33
Иглс
33
Иглс
2
Александер
2
Сальгадо
39
Шимбонда
39
Шимбонда
2
Сальгадо
21
Диуф
7
Эмертон
7
Эмертон
21
Диуф
33
Робертс
9
Ди Санто
9
Ди Санто
33
Робертс
Остались в запасе
Бернли
Блэкберн
31
Ники Уивер
ВР
30
Стивен Томпсон
ЦФ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Брайан Лоус
31
Марк Банн
ВР
11
Винченцо Грелла
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
31
Ники Уивер
ВР
30
Стивен Томпсон
ЦФ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
11
Винченцо Грелла
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Брайан Лоус
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Бернли - Блэкберн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Тюрф Мур
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