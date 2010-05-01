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Бирмингем Сити - Бернли
Бирмингем Сити - Бернли: обзор матча 01 мая 2010
Бирмингем Сити
01.05.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 1
Завершен
Бернли
29'
Б. Йенсен (АГ)
41'
К. Бенитес
87'
С. Томпсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Бернли
Замена
Л. Карсли
️️️️
К. Джером
ГОЛ! 2:1!
С. Томпсон
Замена
А. МакДональд
️️️️
Г. Александер
Замена
К. Фахи
️️️️
С. Парнаби
Замена
С. Томпсон
️️️️
С. Флетчер
Замена
Мичел
️️️️
Д. МакФадден
Желтая карточка
Г. Виньяль
Замена
Р. Блэйк
️️️️
Д. Наджент
Желтая карточка
С. Парнаби
Желтая карточка
Д. Фокс
ГОЛ! 2:0!
К. Бенитес
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
8
Ли Бойер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Мичел
ЦП
10
Теему Тайнио
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
26
Ли Карсли
ПП
Бернли
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
14
Александер МакДональд
ПВ
30
Стивен Томпсон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-3-3
1
Харт
27
Виньяль
28
Джонсон
12
Парнаби
24
Риджуэлл
8
Бойер
7
Ларссон
16
Фергюсон
24
МакФадден
15
Бенитес
35
Джером
4-3-3
1
Йенсен
28
Корт
4
Мирс
13
Колдуэлл
13
Фокс
15
Эллиотт
4
Корк
2
Александер
10
Патерсон
35
Наджент
26
Флетчер
12
Парнаби
18
Фахи
18
Фахи
12
Парнаби
24
МакФадден
8
Мичел
8
Мичел
24
МакФадден
35
Джером
26
Карсли
26
Карсли
35
Джером
2
Александер
14
МакДональд
14
МакДональд
2
Александер
26
Флетчер
30
Томпсон
30
Томпсон
26
Флетчер
35
Наджент
17
Блэйк
17
Блэйк
35
Наджент
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Бернли
24
Майк Тэйлор
ВР
10
Теему Тайнио
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
24
Майк Тэйлор
ВР
10
Теему Тайнио
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
Остались в запасе
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Бирмингем Сити - Бернли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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