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Бернли - Вулверхэмптон
Бернли - Вулверхэмптон: обзор матча 13 марта 2010
Бернли
13.03.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
73'
С. Томпсон
26'
М. Джарвис
47'
К. Карлайл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Э. Кеох
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
М. Джарвис
Желтая карточка
К. Берра
Желтая карточка
М. Мансьенн
ГОЛ! 1:2!
С. Томпсон
Замена
Э. Кеох
️️️️
Д. Джонс
Замена
М. Мансьенн
️️️️
А. Гедиура
Замена
С. Томпсон
️️️️
К. Иглс
Замена
Р. Блэйк
️️️️
А. Бикей
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
К. Карлайл
Желтая карточка
А. Гедиура
Замена
С. Джордан
️️️️
Д. Фокс
ГОЛ! 0:1!
М. Джарвис
Желтая карточка
Б. Йенсен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
28
Леон Корт
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
3
Даниэль Джонс
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Бернли
31
Ники Уивер
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
38
Эндрю Кеох
ЦФ
3-2-3-2
1
Йенсен
13
Фокс
4
Мирс
3
Бикей
5
Карлайл
28
Корт
15
Эллиотт
2
Александер
33
Иглс
10
Патерсон
35
Наджент
4-5-1
1
Ханеманн
23
Зубар
6
Берра
6
Крэддок
44
Фоли
16
Джарвис
20
Хенри
6
Гедиура
3
Уорд
3
Джонс
9
Дойл
33
Иглс
30
Томпсон
30
Томпсон
33
Иглс
13
Фокс
25
Джордан
25
Джордан
13
Фокс
3
Бикей
17
Блэйк
17
Блэйк
3
Бикей
6
Гедиура
28
Мансьенн
28
Мансьенн
6
Гедиура
16
Джарвис
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
16
Джарвис
3
Джонс
38
Кеох
38
Кеох
3
Джонс
Остались в запасе
Бернли
Вулверхэмптон
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Бернли - Вулверхэмптон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Тюрф Мур
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