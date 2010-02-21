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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Бернли
Астон Вилла - Бернли: обзор матча 21 февраля 2010
Астон Вилла
21.02.2010, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
5 : 2
Завершен
Бернли
32'
Э. Янг
56'
С. Даунинг
58'
С. Даунинг
61'
Э. Хески
68'
Г. Агбонлахор
10'
С. Флетчер
90'
М. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Бернли
ГОЛ! 5:2!
М. Патерсон
Желтая карточка
Ф. Нимани
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Э. Янг
Замена
М. Патерсон
️️️️
С. Флетчер
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Э. Хески
Желтая карточка
С. Флетчер
Замена
Д. Карью
️️️️
Г. Агбонлахор
Замена
Ф. Нимани
️️️️
Д. Наджент
ГОЛ! 5:1!
Г. Агбонлахор
Замена
У. Эллиотт
️️️️
К. МакДональд
ГОЛ! 4:1!
Э. Хески
ГОЛ! 3:1!
С. Даунинг
ГОЛ! 2:1!
С. Даунинг
Желтая карточка
К. Карлайл
ГОЛ! 1:1!
Э. Янг
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Флетчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
19
Стилян Петров
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Бернли
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
22
Данн
3
Куэльяр
39
Коллинс
15
Янг
3
Уорнок
19
Петров
20
Милнер
19
Даунинг
19
Хески
11
Агбонлахор
3-2-3-2
1
Йенсен
4
Мирс
3
Бикей
28
Корт
5
Карлайл
13
Фокс
33
Иглс
4
Корк
29
МакДональд
26
Флетчер
35
Наджент
15
Янг
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
15
Янг
11
Агбонлахор
11
Карью
11
Карью
11
Агбонлахор
19
Хески
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
19
Хески
29
МакДональд
15
Эллиотт
15
Эллиотт
29
МакДональд
26
Флетчер
10
Патерсон
10
Патерсон
26
Флетчер
35
Наджент
88
Нимани
88
Нимани
35
Наджент
Остались в запасе
Астон Вилла
Бернли
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
30
Стивен Томпсон
ЦФ
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Остались в запасе
30
Стивен Томпсон
ЦФ
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Астон Вилла - Бернли
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Вилла Парк
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